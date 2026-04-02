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Corte en la Ruta Nacional 40 por la crecida en la Quebrada El Tonco

Así lo confirmó la Dirección Nacional de Vialidad, al dar detalles del estado de las rutas en la provincia, tras el temporal que afectó los valles y oeste de la provincia.

Salta Hoy

02 / 04 / 2026

 

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Además la Ruta Nacional 68 también se vio afectada por material en calzada pero continúa transitable con precaución en los kilómetros 24, 28 y 47.

Los equipos y trabajadores viales ya se encuentran realizando las tareas para restituir la normal transitabilidad.

Solicitan circular con precaución atendiendo las señales de los banderilleros. 

 

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