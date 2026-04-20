División en la dirigencia política salteña por la reforma electoral

Los sectores vinculados al gobernador Gustavo Sáenz defienden la iniciativa como una actualización necesaria tras la eliminación de las PASO para ordenar la competencia interna.

Por su parte, los referentes opositores denuncian que el esquema encubre un sistema de lemas diseñado para beneficiar al poder de turno y distorsionar la voluntad popular.

Entre los cambios principales, el dictamen permite la acumulación de votos para cargos legislativos y municipales dentro de un mismo frente, limita a cuatro las listas por categoría y establece nuevos controles de consumo problemático para los candidatos.



