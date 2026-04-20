Denuncias por estafa con terrenos en Atocha afectan a 380 personas

Unas 380 personas se sienten afectadas por el caso que tiene señalados a siete referentes barriales, dos abogados y una gestora.

Las denuncias indican que estos individuos cobraron por trámites y lotes que serían inhabitables.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Los denunciantes aseguran haber pagado sumas que varían desde $500.000 hasta $8 millones.