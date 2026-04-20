Denuncias por estafa con terrenos en Atocha afectan a 380 personas
La Comisaría de Atocha recibió denuncias por una presunta estafa relacionada con terrenos.
Salta Hoy
20 / 04 / 2026
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Unas 380 personas se sienten afectadas por el caso que tiene señalados a siete referentes barriales, dos abogados y una gestora.
Las denuncias indican que estos individuos cobraron por trámites y lotes que serían inhabitables.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
Los denunciantes aseguran haber pagado sumas que varían desde $500.000 hasta $8 millones.