Reto viral: A partir de mañana no se permitirán mochilas en el Colegio Perito Moreno

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Esta mañana, muchos se sorprendieron al ver una larga fila en el Colegio Perito Moreno de calle La Florida al 600.

Por orden de una fiscalía, la policía revisó las mochilas de los alumnos y los padres debían acompañar a sus hijos hasta la entrada. Las requisas demoraron una hora.

La novedad es que a partir de mañana, los estudiantes no podrán llevar mochilas al Instituto Perito Moreno y deberán asistir como en los viejos tiempos, con carpeta y lapicera.

Además los chicos ingresarán al baño en batería de a siete, y no podrán pedir permiso para ir a los sanitarios en momentos de clases.

Deberán esperar el recreo salvo alguna urgencia y serán acompañados.

Sobre las nuevas reglas, los padres de los estudiantes recibirán hoy la notificación.