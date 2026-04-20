Rescates en San Lorenzo: Se conocieron tres casos este fin de semana

El grupo de rescate de altura GORA, y bomberos de la policía y voluntarios lograron rescatarla y una ambulancia del Samec la trasladó a un centro asistencial.

La mujer tiene domicilio en el barrio 25 de Mayo, zona oeste de Salta capital.

El domingo a las 20:30, dos jóvenes de Buenos Aires se perdieron mientras buscaban un dron que había caído en un árbol.

La alerta la había dado un transeúnte que escuchó pedidos de auxilio y dio aviso a la policía de San Lorenzo.

Los porteños se guiaron por la luz que titila en el aparato, llegaron fácilmente pero en la noche, se desorientaron para regresar y fueron rescatados.

También anoche se realizó un operativo para encontrar a dos baquianos extraviados en la reserva de Finca Las Costas.

Los lugareños regresaban de buscar caballos, se hizo tarde y se desorientaron. Para poder ubicarlos fue clave el GPS del celular.

Fueron hallados hoy a la 1:00 de la madrugada en perfecto estado de salud.