Rescates en San Lorenzo: Se conocieron tres casos este fin de semana
En uno de ellos se trató de baquianos extraviados. El sábado, una mujer de 50 años sufrió traumatismo leve en una pierna mientras ascendía el Cerro Elefante. Pidió ayuda al Sistema de Emergencias 911.
Salta Hoy
20 / 04 / 2026
El grupo de rescate de altura GORA, y bomberos de la policía y voluntarios lograron rescatarla y una ambulancia del Samec la trasladó a un centro asistencial.
La mujer tiene domicilio en el barrio 25 de Mayo, zona oeste de Salta capital.
El domingo a las 20:30, dos jóvenes de Buenos Aires se perdieron mientras buscaban un dron que había caído en un árbol.
La alerta la había dado un transeúnte que escuchó pedidos de auxilio y dio aviso a la policía de San Lorenzo.
Los porteños se guiaron por la luz que titila en el aparato, llegaron fácilmente pero en la noche, se desorientaron para regresar y fueron rescatados.
También anoche se realizó un operativo para encontrar a dos baquianos extraviados en la reserva de Finca Las Costas.
Los lugareños regresaban de buscar caballos, se hizo tarde y se desorientaron. Para poder ubicarlos fue clave el GPS del celular.
Fueron hallados hoy a la 1:00 de la madrugada en perfecto estado de salud.