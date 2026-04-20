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El PAMI lleva tranquilidad y sigue negociando con médicos por los pagos

Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo de PAMI, aseguró que los afiliados pueden quedarse tranquilos porque nunca se dejó de atender, a pesar de los reclamos de algunos profesionales.

Salta Hoy

20 / 04 / 2026

 

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Sobre el cambio en la forma de pago, dijo que la cápita integral se aplicó porque los mismos médicos la venían pidiendo.

Contó que el monto subió de 945 a 2100 pesos y que, en promedio, esto equivale a unos 18 mil pesos por consulta.

De todos modos, reconoció que siguen conversando para mejorar esos valores.

Por último, admitió que hay una deuda, pero aclaró que no es grande.

Destacó que en Salta se implementó un sistema para hacer más rápidos los pagos y explicó que el déficit viene de hace años, por decisiones anteriores y por el aumento de la cantidad de jubilados. Aun así, remarcó que la atención nunca se cortó.

 

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