El camino de Argentina hacia la descarbonización y las energías del futuro
La geóloga y doctora en Ciencias Naturales, Silvia Irene Carrasquero, explicó la importancia de los minerales estratégicos en el proceso de cambio hacia energías más limpias.
Salta Hoy
20 / 04 / 2026
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Señaló además que Argentina todavía enfrenta desafíos para desarrollar energías como la solar y eólica, y remarcó la necesidad de aprovechar los recursos con control ambiental y mayor desarrollo tecnológico propio.