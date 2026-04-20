Minería en Salta: Esperan reactivación con nuevos proyectos y más proveedores locales
El presidente de Cámara de Proveedores Mineros de Salta (CAPEMISA), Federico Russo, analizó el presente del sector y sostuvo que, tras dos años de baja actividad, la minería empieza a mostrar signos de recuperación en la provincia.
Salta Hoy
20 / 04 / 2026
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En ese sentido, indicó que Salta está mejor preparada para recibir inversiones, con empresas desarrolladas aunque con capacidad ociosa.
Finalmente, destacó que la provincia cuenta con profesionales capacitados, incluso en cargos jerárquicos, aunque remarcó que a futuro harán falta más perfiles técnicos.