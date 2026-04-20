Salud sexual en Salta: los jóvenes adultos concentran la mayor incidencia de VIH y sífilis
La Dra. Laura Caporaletti, jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, señaló que mientras el VIH se mantiene estable, la sífilis crece en la población general, especialmente en la franja de 20 a 39 años.
Salta Hoy
20 / 04 / 2026
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Explicó que el 72% de los casos son varones, quienes suelen consultar de forma tardía, a diferencia de las mujeres que acceden a diagnósticos preventivos durante los controles de embarazo.
Finalmente, instó a utilizar el test rápido y el preservativo, remarcando que la sífilis es curable con un tratamiento corto si se detecta a tiempo.