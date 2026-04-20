Reto viral: Hoy surgieron dos nuevos incidentes en colegios salteños

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El viernes pasado, se conocieron casos de escritos intimidatorios en colegios y escuelas salteñas, pero hoy surgieron dos nuevos incidentes que ya suman cerca de 100 en toda la provincia.

En el Colegio René Favaloro de Villa Palacios, un padre alertó a la policía sobre una foto de un arma de fuego que un alumno había compartido en un grupo de WhatsApp.

La policía identificó al estudiante y lo retiró del colegio para investigar el origen de la imagen.

En la Escuela América Latina, se encontró esta mañana un escrito en un aula que decía "tiroteo, lunes 11:30".

Las autoridades activaron protocolos de seguridad con presencia de Criminalística en el lugar.

Además interviene una fiscalía penal que ordenó consigna fija en esta escuela hasta el próximo lunes.