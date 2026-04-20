Una familia y la policía buscan a un hombre en la zona sur de la ciudad

El hombre trabaja como recepcionista en una clínica local.

La noche anterior, cenó con sus hermanos y se retiró a dormir sin aparentes problemas.

Este domingo, encontraron una nota en la que decía que decidió irse.

Sus familiares están preocupados, ya que dejó todas sus pertenencias y no se llevó su celular.

Por cualquier información sobre su paradero dar aviso al Sistema de Emergencias 911.