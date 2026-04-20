Una familia y la policía buscan a un hombre en la zona sur de la ciudad
Pablo Facundo Pacheco Abraham, de 38 años, desapareció este domingo en horas de la madrugada en el barrio 14 de Mayo.
Salta Hoy
20 / 04 / 2026
VER GALERÍA
El hombre trabaja como recepcionista en una clínica local.
La noche anterior, cenó con sus hermanos y se retiró a dormir sin aparentes problemas.
Este domingo, encontraron una nota en la que decía que decidió irse.
Sus familiares están preocupados, ya que dejó todas sus pertenencias y no se llevó su celular.
Por cualquier información sobre su paradero dar aviso al Sistema de Emergencias 911.