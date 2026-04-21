Operativos de identificación simultáneos en Capital y Tartagal

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, informó que el organismo lleva adelante un cronograma de actividades tanto en Capital como en el interior, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites de identificación sin necesidad de trasladarse a las oficinas del organismo.

En este marco, hasta el viernes 24 de abril se desarrollarán operativos conjuntos en los municipios de Capital y Tartagal mediante el uso de valijas digitales.

En Capital, hoy martes 21 de abril se realizará un operativo en el Centro de Jubilados y Pensionados del barrio Lamadrid, ubicado en Deán Funes y C. Forest; continuando el miércoles 22 en el Salón de Usos Múltiples del barrio Sanidad, en Federico Leloir 62. Ese mismo día también se llevará a cabo otro operativo en el merendero Gotitas de Amor, manzana 5, casa 3, del barrio Los Canillitas.

El jueves 23 y viernes 24 de abril, el operativo se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario del barrio Union, ubicado en Av. Armada Argentina y Jose M. Mirau.

En estos operativos, la atención iniciará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 números por orden de llegada.

Tartagal

De manera paralela a los operativos en Capital, el Registro Civil recorrerá barrios y comunidades del municipio de Tartagal hasta el viernes 24 de abril.

Hoy martes 21, el organismo estará en el Centro Vecinal de la comunidad 9 de Julio; el miércoles 22 en la Iglesia Evangélica de la comunidad Pablo Secretario. En tanto, el jueves 23 estará en el Centro Integrador Comunitario Norte y, finalizando el cronograma, el viernes 24 de abril en el Centro Integrador Comunitario Sur.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 8 de la mañana, entregándose 120 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informa que los DNI y pasaportes, tanto en modalidad regular como exprés, están registrando demoras aproximadas de 90 días en el primer caso y de 15 días hábiles en el segundo.

Por ello, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos tener en cuenta los plazos de entrega, ya que se han registrado reclamos por demoras en la recepción de los ejemplares.