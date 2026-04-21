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Se registraron dos accidentes que involucraron a motociclistas

Hubo heridos y buscan al conductor de un auto.

Salta Hoy

21 / 04 / 2026

 

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El primer siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 en la Ruta provincial 32, cerca del puente de ingreso a Chicoana. 

Un motociclista chocó contra un colectivo de Saeta. 

El chofer del transporte de pasajeros dijo que la moto se cruzó de carril. Para evitar el impacto volanteó, pero la moto colisionó con las ruedas traseras de la unidad. 

El motociclista sufrió politraumatismo y fue trasladado al hospital local. 

El segundo accidente sucedió a las 7:30, a la altura del acceso a la guardia del Hospital San Bernardo, en esta capital. 

Allí un motociclista hizo una maniobra brusca cuando una persona abrió la puerta de su automóvil. 

Perdió el control, derrapó y sufrió politraumatismo al igual que su acompañante. 

Ambos quedaron internados en el mismo Hospital San Bernardo, mientras que el conductor del auto prefirió escapar y era buscado. 

 

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