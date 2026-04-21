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Diputados trata hoy la reforma del sistema electoral de Salta

La Cámara de Diputados de Salta debate este martes una reforma al sistema electoral que genera fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

Salta Hoy

21 / 04 / 2026

 

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Tras la eliminación de las PASO, el proyecto propone sumar votos entre listas de un mismo frente para cargos legislativos y municipales (excluyendo la categoría de gobernador).

La reforma establece un máximo de cuatro listas por frente, eliminación de pisos electorales y controles de consumo problemático para candidatos.

Mientras el oficialismo defiende la medida como una actualización necesaria para ordenar la participación, la oposición la califica de "retroceso institucional" y denuncia que busca beneficiar al poder de turno mediante un sistema similar a la ley de lemas.

 

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