Diputados trata hoy la reforma del sistema electoral de Salta

Tras la eliminación de las PASO, el proyecto propone sumar votos entre listas de un mismo frente para cargos legislativos y municipales (excluyendo la categoría de gobernador).

La reforma establece un máximo de cuatro listas por frente, eliminación de pisos electorales y controles de consumo problemático para candidatos.

Mientras el oficialismo defiende la medida como una actualización necesaria para ordenar la participación, la oposición la califica de "retroceso institucional" y denuncia que busca beneficiar al poder de turno mediante un sistema similar a la ley de lemas.