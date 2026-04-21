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En Orán una niña de 1 año perdió la vida en un accidente doméstico

El caso es investigado por la Justicia.

Salta Hoy

21 / 04 / 2026

 

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En San Ramón de la Nueva Orán, una joven de 17 años llegó a una comisaría con su hija de un año en brazos, sin signos vitales, pidiendo ayuda desesperadamente. 

Los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP, mientras organizaban el traslado al hospital San Vicente de Paul. 

La menor había sufrido un accidente doméstico y cayó en un recipiente con agua, lo que provocó una broncoaspiración. 

A pesar de los esfuerzos médicos, la niña falleció poco después de llegar al centro de salud. 

La Justicia investiga las circunstancias del trágico incidente.


 

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