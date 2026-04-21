Más de 900 inscriptos para terminar el secundario de forma virtual en Salta

Señaló que hay una gran cantidad de personas que no terminaron el secundario, reflejado en los más de 2000 alumnos actuales Además, destacó que el sistema llega a la capital y a casi 40 localidades del interior, con una modalidad flexible que permite finalizar los estudios en menos tiempo según cada caso.

Finalmente, remarcó que la institución tiene más de 25 años de trayectoria y otorga títulos oficiales con validez nacional y detalló que la inscripción se realiza de forma online.