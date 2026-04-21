Continúa la búsqueda de Pablo Facundo Pacheco
El hombre de 53 años se ausentó de su hogar desde el domingo pasado en el barrio 14 de Mayo, zona oeste de la ciudad.
Salta Hoy
21 / 04 / 2026
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Sus familiares realizaron la denuncia y tomó intervención la Fiscalía Penal.
Distintas áreas de la Policía de Salta trabajan para encontrarlo.
Pacheco mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura robusta y tiene tez morena.
Vestía una remera azul petróleo y pantalón deportivo azul marino o negro al momento de desaparecer.
Se solicita a la comunidad que informe cualquier dato al Sistema de Emergencias 911 o la dependencia policial más cercana.