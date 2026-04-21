Continúa la búsqueda de Pablo Facundo Pacheco

Sus familiares realizaron la denuncia y tomó intervención la Fiscalía Penal.

Distintas áreas de la Policía de Salta trabajan para encontrarlo.

Pacheco mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura robusta y tiene tez morena.

Vestía una remera azul petróleo y pantalón deportivo azul marino o negro al momento de desaparecer.

Se solicita a la comunidad que informe cualquier dato al Sistema de Emergencias 911 o la dependencia policial más cercana.



