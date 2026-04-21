 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Continúa la búsqueda de Pablo Facundo Pacheco

El hombre de 53 años se ausentó de su hogar desde el domingo pasado en el barrio 14 de Mayo, zona oeste de la ciudad.

Salta Hoy

21 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Sus familiares realizaron la denuncia y tomó intervención la Fiscalía Penal. 

Distintas áreas de la Policía de Salta trabajan para encontrarlo. 

Pacheco mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura robusta y tiene tez morena.

Vestía una remera azul petróleo y pantalón deportivo azul marino o negro al momento de desaparecer. 

Se solicita a la comunidad que informe cualquier dato al Sistema de Emergencias 911 o la dependencia policial más cercana.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO