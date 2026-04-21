Vuelve la Suelta de Libros: Miles de salteños podrán llevarse libros gratis
La subsecretaria de Paseos de Compras, Lourdes Roldán, anunció una nueva edición de la “Suelta de Libros” que se realizará el jueves 23 desde las 16 en Avenida Ennio Pontussi, al lado de la comisaría.
Salta Hoy
21 / 04 / 2026
VER GALERÍA
Destacó que ya reunieron cerca de 30.000 ejemplares de distintos géneros y niveles educativos, y remarcó que la iniciativa busca “democratizar el acceso a la lectura” con entrega gratuita para el público.