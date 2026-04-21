Avanza el puente de Vaqueros: Buscan habilitar el primer tramo a mitad de año

Casas indicó que el proyecto contempla dos nuevos puentes y el traslado del actual puente metálico, que será reutilizado para tránsito liviano.

Señaló que se trata de una obra compleja, con trabajos de ingeniería poco habituales cerca de la ciudad, y que el movimiento del puente existente se concretaría en los próximos meses con operativos especiales.

En cuanto a rutas nacionales, el funcionario explicó que en el NOA es difícil avanzar con concesiones por peaje debido al bajo flujo vehicular, lo que reduce la rentabilidad y desalienta a los oferentes.

Finalmente, Federico Casas, detalló que hay otras obras en marcha y proyectadas en la provincia, como trabajos en rutas 51 y 40, varias de ellas paralizadas en gestiones anteriores. Aseguró que el objetivo es reactivarlas en los próximos meses con financiamiento nacional.