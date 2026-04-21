Avanza el puente de Vaqueros: Buscan habilitar el primer tramo a mitad de año
El director de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas, explicó que ya comenzó el izado de vigas del nuevo puente sobre el río Vaqueros, una etapa clave de la obra.
Salta Hoy
21 / 04 / 2026
Casas indicó que el proyecto contempla dos nuevos puentes y el traslado del actual puente metálico, que será reutilizado para tránsito liviano.
Señaló que se trata de una obra compleja, con trabajos de ingeniería poco habituales cerca de la ciudad, y que el movimiento del puente existente se concretaría en los próximos meses con operativos especiales.
En cuanto a rutas nacionales, el funcionario explicó que en el NOA es difícil avanzar con concesiones por peaje debido al bajo flujo vehicular, lo que reduce la rentabilidad y desalienta a los oferentes.
Finalmente, Federico Casas, detalló que hay otras obras en marcha y proyectadas en la provincia, como trabajos en rutas 51 y 40, varias de ellas paralizadas en gestiones anteriores. Aseguró que el objetivo es reactivarlas en los próximos meses con financiamiento nacional.