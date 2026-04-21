Tierras raras: El potencial oculto que puede cambiar la minería en Salta
El doctor en Geología de la UNSa, Mauro de la Hoz, destacó la importancia de ampliar el debate más allá del litio y el cobre, y poner en agenda otros minerales clave que hoy tienen un valor estratégico pero aún no son explorados en profundidad.
Salta Hoy
21 / 04 / 2026
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Explicó que las tierras raras son un conjunto de 17 elementos fundamentales para la tecnología actual y marcó la necesidad de reducir la dependencia de China en su procesamiento.
Finalmente, indicó que en Salta ya existen zonas con anomalías de tierras raras, como la Sierra de Rangel, aunque sin exploración profunda y planteó que se necesitan inversiones para avanzar.