Violencia escolar: Educación cuestiona al Sagrado Corazón y pide mayor control familiar

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Williams Becker señaló que suspender actividades sería “darles el éxito” a estos retos y reiteró que el abordaje debe ser integral, con participación del Estado, las familias y las plataformas digitales.

Además, el funcionario cuestionó el accionar del colegio Sagrado Corazón en el caso de un alumno internado tras una golpiza y afirmó que no se habría actuado según el protocolo, sugiriendo que hubo intención de que el hecho no trascendiera.