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Violencia escolar: Educación cuestiona al Sagrado Corazón y pide mayor control familiar

El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, advirtió que los episodios recientes, como pintadas y amenazas en escuelas, ya no son “travesuras” sino hechos que pueden constituir delitos, muchas veces impulsados por retos virales en redes sociales.

Salta Hoy

21 / 04 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Williams Becker señaló que suspender actividades sería “darles el éxito” a estos retos y reiteró que el abordaje debe ser integral, con participación del Estado, las familias y las plataformas digitales.

Además, el funcionario cuestionó el accionar del colegio Sagrado Corazón en el caso de un alumno internado tras una golpiza y afirmó que no se habría actuado según el protocolo, sugiriendo que hubo intención de que el hecho no trascendiera.

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