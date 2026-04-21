Violencia escolar: Educación cuestiona al Sagrado Corazón y pide mayor control familiar
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, advirtió que los episodios recientes, como pintadas y amenazas en escuelas, ya no son “travesuras” sino hechos que pueden constituir delitos, muchas veces impulsados por retos virales en redes sociales.
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21 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Williams Becker señaló que suspender actividades sería “darles el éxito” a estos retos y reiteró que el abordaje debe ser integral, con participación del Estado, las familias y las plataformas digitales.
Además, el funcionario cuestionó el accionar del colegio Sagrado Corazón en el caso de un alumno internado tras una golpiza y afirmó que no se habría actuado según el protocolo, sugiriendo que hubo intención de que el hecho no trascendiera.