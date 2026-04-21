Reto viral: Aumentan los casos de intimidación en escuelas de la provincia
El número de casos de intimidación pública y amenazas alcanzó este lunes los 105 establecimientos educativos. En un colegio de El Galpón encontraron un cartucho de escopeta de 28 mm en el cesto de basura del baño.
Salta Hoy
21 / 04 / 2026
Los colegios emitieron alertas por diversas situaciones, principalmente por escritos en baños.
Algunos estudiantes publicaron fotos de un arma en grupos de WhatsApp.
En El Galpón, se encontró un cartucho de escopeta de 28 mm en un cesto de basura del baño.
En Metán, un pupitre fue marcado con la frase "21/4", asociada a retos virales.
Además, en Tartagal, un estudiante de 13 años fue hallado con un cuchillo en su mochila, alegando que lo llevó para protegerse de amenazas.
Al norte de Orán publicaron en redes sociales lo que una alumna le contó a su familia.