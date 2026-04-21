El Mercado San Miguel actualiza sus horarios para la temporada otoño-invierno
La Unidad de Administración de Mercados Municipales anunció el nuevo cronograma de atención que regirá en el Mercado San Miguel durante los meses de frío.
Salta Hoy
21 / 04 / 2026
La medida abarca tanto al edificio central como a su anexo, buscando adaptar la actividad comercial a la temporada invernal.
A partir de ahora, los horarios para ambos predios serán los siguientes:
En el edificio Central de San Martín 782 el horario será de 8:00 a 14:00 y or la tarde de 17:00 a 21:30.
En el anexo de pasaje Miramar 433 será de lunes a jueves: 8:00 a 14:00 hs y 17:00 a 21:30.
Viernes y sábados el horario será de 8:00 a 21:30 en horario corrido.
El anexo del Pasaje Miramar mantiene el beneficio del horario corrido durante los fines de semana para facilitar las compras de los vecinos sin interrupciones al mediodía.