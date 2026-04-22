Largó "La Gran Carrera" desde Salta
Con una largada simbólica en la Plaza 9 de Julio, comenzó la 16ª edición de esta competencia de regularidad que reúne a unos 40 vehículos clásicos y deportivos.
Salta Hoy
22 / 04 / 2026
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La travesía recorrerá 1400 kilómetros a través de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, finalizando el próximo domingo 26.
El evento destaca por la exhibición de joyas automotrices (como un MG de 1938) y su recorrido por paisajes icónicos de la Ruta 40, promoviendo el turismo y la cultura del NOA y Cuyo.