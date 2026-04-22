La travesía recorrerá 1400 kilómetros a través de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, finalizando el próximo domingo 26.

El evento destaca por la exhibición de joyas automotrices (como un MG de 1938) y su recorrido por paisajes icónicos de la Ruta 40, promoviendo el turismo y la cultura del NOA y Cuyo.