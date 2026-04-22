Un estudiante hirió a dos compañeros con un cuchillo

Durante el enfrentamiento, un estudiante hirió con un cuchillo a dos de sus compañeros, que en principio serían los agresores.

La discusión había comenzado en horario de clases y escaló hasta la salida.

La intervención policial fue necesaria para controlar la situación y todos los menores involucrados quedaron demorados.

Los heridos fueron trasladados a una clínica para ser evaluados, aunque no se informó de lesiones graves.