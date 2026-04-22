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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Un estudiante hirió a dos compañeros con un cuchillo

El violento incidente ocurrió ayer a la salida del Colegio 5040 de la ciudad de Orán, donde se produjo una pelea entre alumnos del turno mañana.

Salta Hoy

22 / 04 / 2026

 

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Durante el enfrentamiento, un estudiante hirió con un cuchillo a dos de sus compañeros, que en principio serían los agresores. 

La discusión había comenzado en horario de clases y escaló hasta la salida. 

La intervención policial fue necesaria para controlar la situación y todos los menores involucrados quedaron demorados. 

Los heridos fueron trasladados a una clínica para ser evaluados, aunque no se informó de lesiones graves. 

 

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