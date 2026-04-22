“Los mejores jugadores de fútbol nacen y crecen en las villas”

Por otra parte dedicó unas líneas a los críticos de la selección argentina previa al triunfo en el mundial en el año 2022. “Luego de ganar los alababan, son todos realmente unos grandes panqueques”, expresó.

Signorini expresó por otro lado que las dotes genéticas son fundamentales en los jugadores de fútbol.

“Lo vemos por ejemplo en la familia Messi, los hermanos de Lio fueron criados de la misma manera y comiendo lo mismo y el único astro es Lio”, manifestó.

Una de las charlas del conocido preparador físico se realizará esta tarde en el centro Dino Saluzzi con cupos completos.

Más de 300 personas se inscribieron previamente para el encuentro organizado por la Municipalidad de Salta bajo el nombre “El deporte y su rol en la sociedad actual”.



