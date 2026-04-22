Había sido reportado como desaparecido en Salta y fue encontrado en Coronel Moldes

Dejó una carta que parecía una despedida, y había salido de la casa sin celular ni dinero, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes radicaron la denuncia el sábado por la tarde alrededor de las 18:00.

La búsqueda se intensificó cuando alguien llamó a la policía, informando que lo habían visto en la zona de Coronel Moldes.

El hombre fue hallado recostado en la maleza, en perfecto estado de salud, en el paraje El Saladillo, con la apariencia de alguien que no durmió.

“No estaba con nadie en particular, parece que las noches las habría pasado al aire libre”, explicó a Radio Salta una fuente informativa.

Ahora Pacheco está con su familia y profesionales que lo ayudarán a enfrentar la situación que le toca atravesar.