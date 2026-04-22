Gonzalo Guzmán Coraita: “Estamos ante un lamentable retroceso para Salta”

El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta de participación; la oposición denunció un retroceso institucional.

“Fue un lamentable retroceso a la década del 90”, indicó el senador nacional por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita.

Indicó que la ley es muy ambigua y deja abierta las “interpretaciones antojadizas”.

Sostuvo por otro lado que presentarán un recurso judicial de parte de La Libertad Avanza para frenar este avance oficialista del saencismo.

“Tendremos que llegar a la Corte de Justicia si es necesario”, puntualizó Guzmán Coraita.

“Las Paso son realmente una encuesta que pagan todos los argentinos”, indicó el senador nacional.



