Más de 150 ciclistas se preparan para la 94° edición de la Clásica 1° de Mayo

Desde la organización se confirmó que el punto de encuentro central será el Monumento a Güemes, donde el viernes 1 de mayo, a las 8 de la mañana, se dará inicio oficial a la carrera.

Sin embargo, la actividad comenzará formalmente el día previo con el proceso de acreditación de los deportistas en el mismo sitio.

Este espacio servirá como epicentro para que los participantes retiren su documentación y ultimen los detalles técnicos previos a la largada de un circuito que atraviesa los puntos más icónicos de la ciudad.

Al respecto, el organizador Osvaldo Postigo destacó que la inscripción para los pedalistas se mantiene de forma gratuita, fomentando la concurrencia masiva a esta cita histórica.

Como requisito indispensable, los corredores deben estar federados conforme a las normativas de la Unión Ciclista Internacional (UCI), garantizando así los estándares de seguridad y profesionalismo.

"Hay mucho interés por parte del deportista nacional e internacional por sumarse a esta clásica, que para mi familia ya representa un compromiso de cuatro generaciones", agregó el organizador.

Postigo destacó el buen estado de las calles que forman parte del circuito.