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Uranio en agenda: Argentina busca volver a producir y ganar autonomía energética

El experto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Luis López, explicó que hoy la energía nuclear genera cerca del 9% de la electricidad mundial y depende del uranio, un recurso que Argentina dejó de producir en 1997.

Salta Hoy

22 / 04 / 2026

 

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López destacó que producir uranio en el país sería económicamente viable, ya que el costo local es considerablemente menor al precio internacional.

Finalmente, señaló que el contexto actual es favorable para reactivar la minería de uranio, impulsado por los precios internacionales y la necesidad de garantizar el suministro energético. 

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