Un camión volcó en la Ruta Provincial 5, entre La Estrella y Pichanal

Uno de los ocupantes del Renault Trucks fue trasladado al hospital zonal con lesiones leves.

La carga del camión, 20 pallets de palmito, quedó esparcida sobre la cinta asfáltica.

El pesado vehículo tenía como destino Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Se sospecha que una camioneta también hizo una maniobra peligrosa, lo que provocó que el camionero perdiera el control.

La policía trabaja en la zona para retirar el vehículo y restaurar la transitabilidad.