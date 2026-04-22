Transportistas marcharon hoy por la ciudad

Organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector convocaron a un cese de actividades y a movilización en todas las ciudades del país para rechazar un nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei y reclamar por la situación que atraviesa el sistema.

“Para nosotros este proyecto es un verdadero retroceso”, expresó el presidente de la Asociación de Transporte de Discapacidad (Atradis), Ademar Anachuri.