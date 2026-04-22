Reto viral: “La violencia viene de la sociedad y se manifiesta en los colegios”

“Lamentablemente el tema es tomado muy en general y los chicos no le toman el peso a la cuestión”, dijo.

“La mayoría de las pintadas aparecieron en los baños de los varones” indicó y eso nos está diciendo algo que no estamos viendo”, reflexionó Fonseca.

Y expresó que los adolescentes de sexo masculino “están tratando de construir su individualidad con este tipo de actos”.

Aseguró que la violencia actual tiene sus orígenes en una vida cotidiana totalmente precarizada.

“También influyen las cosas que nos decimos a nosotros mismos, las declaraciones de un presidente que amenaza a diversos sectores y las de un líder internacional que manifiesta que borrará a una civilización del mapa”.

“Y son los adolescentes quienes más sufren todo esto, porque el mundo adulto no les brinda un panorama claro”, expresó el especialista.

Al hacer referencia al papel de las familias en todo esto, dijo que “las familias hacen lo que pueden con los recursos que tienen”.

Fonseca finalmente aseguró que muchos chicos están en la soledad absoluta pasando muchas horas el algoritmo que les muestran los celulares y las computadoras como única compañía”.