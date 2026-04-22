La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de participación democrática
La sesión de este martes estuvo marcada por un clima de tensión política y la presencia de "hinchadas" en los balcones. El oficialismo logró 46 votos a favor y 11 en contra.
Salta Hoy
22 / 04 / 2026
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La oposición criticó duramente la iniciativa, acusándola de reinstalar la "ley de lemas".
Desde La Libertad Avanza, se advirtió que el proyecto "viola la Constitución".
La norma ahora pasará al Senado, donde se espera un tratamiento más ágil.