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Barrio Ampliación Solís Pizarro: Murió el sujeto que intentó asesinar a su pareja

La víctima de 37 años continúa internada con pronóstico reservado en el Hospital San Bernardo.

Salta Hoy

22 / 04 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El hecho violento se conoció por un pedido de auxilio de dos pequeños -hijos de la pareja- quienes fueron testigos del brutal ataque este martes en horas de la tarde.

Luego de herir a la mujer con un cuchillo, el atacante se dio a la fuga, pero fue ubicado por la policía en Barrio Ceferino y cuando iba a ser detenido se provocó varias lesiones en el cuello con la misma arma blanca.

El sujeto de 35 años fue derivado al San Bernardo donde finalmente falleció hoy cerca de la 1:00 de la madrugada.

Flavio Peloc, director de prensa y relaciones institucionales de la Policía de Salta, comentó mayores detalles por Radio Salta.

Dijo que la situación de violencia familiar se reportó ayer en la que una madre fue agredida, resultando en múltiples heridas, y aunque el agresor se dio a la fuga, fue localizado más tarde tras autolesionarse.

La mujer de 37 años fue trasladada al hospital San Bernardo para recibir atención médica, pero el agresor falleció en el mismo hospital poco después de su captura.

 

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