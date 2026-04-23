Un motociclista salteño falleció en un trágico accidente en Neuquén
El siniestro vial ocurrió este miércoles en horas de la mañana en la ruta 7 mientras se dirigía a su trabajo en una motocicleta Siam 110 cc.
Salta Hoy
23 / 04 / 2026
Fue impactado por un camión con doble acoplado de la empresa Express Logística a la altura del Parque Industrial.
La víctima, identificada como Guillermo Damián Montellano, tenía 32 años y era oriundo de General Mosconi.
Se confirmó que al momento del impacto llevaba puesto el casco reglamentario.
Había llegado a Neuquén para trabajar. Además de su empleo, era un reconocido bailarín de folklore en el grupo El Tropel.
Debido a que su familia se encuentra en Salta, sus allegados y amigos iniciaron una colecta para trasladar el cuerpo hacia nuestra nuestra provincia.