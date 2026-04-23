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Un motociclista salteño falleció en un trágico accidente en Neuquén

El siniestro vial ocurrió este miércoles en horas de la mañana en la ruta 7 mientras se dirigía a su trabajo en una motocicleta Siam 110 cc.

Salta Hoy

23 / 04 / 2026

 

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Fue impactado por un camión con doble acoplado de la empresa Express Logística a la altura del Parque Industrial. 

La víctima, identificada como Guillermo Damián Montellano, tenía 32 años y era oriundo de General Mosconi. 

Se confirmó que al momento del impacto llevaba puesto el casco reglamentario.

Había llegado a Neuquén para trabajar. Además de su empleo, era un reconocido bailarín de folklore en el grupo El Tropel. 

Debido a que su familia se encuentra en Salta, sus allegados y amigos iniciaron una colecta para trasladar el cuerpo hacia nuestra nuestra provincia. 

 

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