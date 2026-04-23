Se formó la comisión de Defensor del Pueblo en el Concejo Deliberante

En el transcurso de la Sesión Ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta sancionó una Resolución elaborada por la Comisión de Labor Parlamentaria mediante la cual se dispone la conformación de la Comisión del Defensor del Pueblo, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 14.501.

La mesa de trabajo quedó integrada por los concejales Malvina Gareca, Gustavo Farquharson, Eliana Chuchuy, José Luis Arias, Gonzalo Nieva, Laura García y Laura Jorge Saravia.

El edil Gonzalo Nieva anticipó que se está discutiendo la diferencia entre dos ordenanzas: una que habilita la reforma de la Carta Orgánica mediante una Convención Municipal, donde se determinan los temas a modificar, y otra que establece la figura del Defensor del Pueblo, que tiene su propio procedimiento y plazos.

Indicó por otro lado que uno de los puntos negativos del proyecto es la falta de plazos claros para establecer la selección del Defensor.

Finalmente indicó que presentará un proyecto para que las paradas de taxis sean libres para todos los licenciatarios de ese tipo de transporte.