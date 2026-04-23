Tres jovencitas denunciaron un intento de acoso en Cafayate
Las menores escaparon de un hombre mayor de edad que las perseguía.
Salta Hoy
23 / 04 / 2026
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Las chicas contaron a la policía que cerca de la medianoche un hombre de aproximadamente 60 años las persiguió en la vía pública.
El sujeto intentó sujetar a una de ellas, lo que las llevó a asustarse y correr hacia una sandwichería para pedir ayuda.
Luego, se dirigieron a la dependencia policial para informar lo sucedido.
Los padres de las menores fueron notificados y se presentó una denuncia formal.
La justicia investiga el caso, aunque el hombre no fue encontrado hasta el momento.