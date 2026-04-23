 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tres jovencitas denunciaron un intento de acoso en Cafayate

Las menores escaparon de un hombre mayor de edad que las perseguía.

Salta Hoy

23 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las chicas contaron a la policía que cerca de la medianoche un hombre de aproximadamente 60 años las persiguió en la vía pública. 

El sujeto intentó sujetar a una de ellas, lo que las llevó a asustarse y correr hacia una sandwichería para pedir ayuda. 

Luego, se dirigieron a la dependencia policial para informar lo sucedido. 

Los padres de las menores fueron notificados y se presentó una denuncia formal. 

La justicia investiga el caso, aunque el hombre no fue encontrado hasta el momento. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO