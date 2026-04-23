Tres jovencitas denunciaron un intento de acoso en Cafayate

Las chicas contaron a la policía que cerca de la medianoche un hombre de aproximadamente 60 años las persiguió en la vía pública.

El sujeto intentó sujetar a una de ellas, lo que las llevó a asustarse y correr hacia una sandwichería para pedir ayuda.

Luego, se dirigieron a la dependencia policial para informar lo sucedido.

Los padres de las menores fueron notificados y se presentó una denuncia formal.

La justicia investiga el caso, aunque el hombre no fue encontrado hasta el momento.



