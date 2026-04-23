El evento se llevará a cabo a partir de las 16:00 h en el Barrio Solidaridad, específicamente sobre la Av. Ennio Pontussi (al lado de la Comisaría N°17).

Habrá una disponibilidad de 30.000 libros de diversos géneros literarios.

Cada asistente, vecinos, estudiantes o visitantes, podrá llevarse hasta tres ejemplares gratuitos, sujeto a la demanda del momento.

El objetivo es fomentar la circulación de historias y facilitar el acceso a la cultura de forma gratuita.