Vuelve la "Suelta de Libros" a B° Solidaridad con 30 mil ejemplares
Este encuentro marcará la sexta edición de una iniciativa que ya es un clásico para los amantes de la lectura en la ciudad. La actividad coindice con el Día Internacional del Libro.
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23 / 04 / 2026
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El evento se llevará a cabo a partir de las 16:00 h en el Barrio Solidaridad, específicamente sobre la Av. Ennio Pontussi (al lado de la Comisaría N°17).
Habrá una disponibilidad de 30.000 libros de diversos géneros literarios.
Cada asistente, vecinos, estudiantes o visitantes, podrá llevarse hasta tres ejemplares gratuitos, sujeto a la demanda del momento.
El objetivo es fomentar la circulación de historias y facilitar el acceso a la cultura de forma gratuita.