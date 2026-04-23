Confusión en un establecimiento educativo por un cuchillo en la mochila de una estudiante
Este miércoles se reportó el incidente en una escuela de la zona sudeste de la capital.
Salta Hoy
23 / 04 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Una alumna fue vista con un cuchillo en su mochila durante el horario escolar.
Los compañeros de clases comenzaron a comentar sobre el arma blanca, lo que alertó a las autoridades.
Al acercarse, los funcionarios dialogaron con la estudiante y confirmaron que efectivamente tenía un cuchillo de mesa.
La alumna dijo que lo llevaba para cortar una manzana que consume todos los días.
Los padres fueron convocados y confirmaron que sabían de la situación, aunque no consideraron que era inapropiado en el contexto actual.