Confusión en un establecimiento educativo por un cuchillo en la mochila de una estudiante

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Una alumna fue vista con un cuchillo en su mochila durante el horario escolar.

Los compañeros de clases comenzaron a comentar sobre el arma blanca, lo que alertó a las autoridades.

Al acercarse, los funcionarios dialogaron con la estudiante y confirmaron que efectivamente tenía un cuchillo de mesa.

La alumna dijo que lo llevaba para cortar una manzana que consume todos los días.

Los padres fueron convocados y confirmaron que sabían de la situación, aunque no consideraron que era inapropiado en el contexto actual.