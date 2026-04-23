Investigan la aparición de un proyectil en el baño del Colegio Polivalente de Arte

El Colegio Polivalente de Arte de Barrio Los Tarcos, zona sur de la ciudad, activó un protocolo de seguridad tras encontrar un proyectil en un tacho de basura de uno de sus baños.

El hecho ocurrió hoy minutos después de las 11:00 y se notificó a la policía y al área de criminalística.

Los resultados de los análisis determinaron que se trata de un proyectil 9 mm, de un arma utilizada por fuerzas de seguridad provincial o nacional.

Este incidente se suma a otro similar ocurrido en un establecimiento de El Galpón, donde se halló un cartucho de escopeta en un baño.

Las autoridades investigan si estos casos están relacionados con retos virales que circulan entre los jóvenes.

Hoy, se activaron protocolos en al menos diez escuelas más por situaciones similares.