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Aseguran que el desabastecimiento de medicamentos alcanza niveles alarmantes

Se trata de una afirmación del ministro de Salud del Gobierno de Salta, Federico Mangione, en la charla de esta mañana con Radio Salta.

Salta Hoy

23 / 04 / 2026

 

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“Que Nación nos saque medicamentos básicos como la dipirona, amoxicilina, remedios contra la acidez, vitaminas, anticonceptivos ya es descabellado”, disparó esta mañana el funcionario y recordó que no obstante el Gobierno provincial está cubriendo el stock de drogas.

Por otro lado denunció la caída estrepitosa en la vacunación de niños y embarazadas en Salta.

“La caída ronda del 25 al  30 por ciento”, manifestó el Ministro.

Federico Mangione asegura que el motivo es la militancia de la corriente conocida como los “antivacunas”.

“Estamos muy preocupados por esta situación”, indicó el funcionario.

En otro punto de la entrevista comentó que las obras sociales tienen una deuda de 500 millones de pesos con el ministerio de salud por atención de sus afiliados en obras sociales.

Mangione finalmente desmintió haber afirmado en otro medio la existencia de una supuesta “mafia” en ese sector profesional.

“Yo veo que editaron un video con la intención de perjudicarnos justo en el momento en el que el Gobierno se acercó a los profesionales anestesistas”, expresó.

 

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