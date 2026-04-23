Reto viral: Un adolescente detenido fue condenado a dar una charla a sus compañeros
Deberá pedir perdón por el error cometido. La justicia salteña admite estar desbordada con el centenar de casos denunciados en Salta.
Salta Hoy
23 / 04 / 2026
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“Uno de los chicos detenidos fue condenado a donar mercaderías y a dar una charla a sus compañeros y profesores para pedir disculpas porque se dio cuenta de su error”, indicó el fiscal penal juvenil número 2, Adolfo Sánchez Alegre.
Admitió que la justicia se encuentra “desbordada” por las más de 120 denuncias presentadas por este tema.