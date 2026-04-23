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Intento de femicidio en B° Ampliación Solís Pizarro

Mejora el estado de salud de la mujer de 35 años.

Salta Hoy

23 / 04 / 2026

 

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El martes por la noche, se registró un intento de femicidio en el barrio ubicado en la zona sudoeste de la ciudad. 

La mujer de 35 años fue apuñalada por su pareja y está internada en el Hospital San Bernardo donde se encuentra consciente y fue derivada a sala común.

El agresor fue hallado en barrio Ceferino, donde al resistirse a la Policía, se auto lesionó en el cuello y murió horas después.

 


 

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