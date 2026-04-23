Estudiantes de la Quebrada del Toro lanzaron un globo estratosférico
La Coordinación Estratégica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, junto a estudiantes de la Escuela Técnica N° 3.106 Ingeniero Maury de Campo Quijano, efectuó en el Viaducto El Toro pruebas de transmisión desde un globo cautivo con gas helio.
Salta Hoy
23 / 04 / 2026
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Es parte de los preparativos para el lanzamiento final de un globo estratosférico desde San Antonio de los Cobres.
La prueba consistió en elevar un globo de un metro de diámetro hasta aproximadamente dos mil metros de altura, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los dispositivos de transmisión en vivo, datos y geolocalización.