Un hombre fue asesinado con un cuchillo de grandes dimensiones en Barrio Norte Grande

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

La víctima fue identificada como Armando José "Bebo" Franco, de 33 años.

La Policía investiga el caso y por el caso hay un sospechoso detenido.

Se presume que el homicidio fue cometido con un arma cortopunzante.

La sobrina de la víctima indicó que su tío había tenido conflictos con personas con problemas de adicciones.

Una fiscalía interviniente trabaja para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

