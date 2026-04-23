Detienen al sospechoso del crimen en Norte Grande

{Foto gentileza Diario El Tribuno}

“El sujeto -sospechoso de la muerte- fue encontrado y aprehendido en Cerrillos hoy a las 2 de la madrugada, cuando intentaba darse a la fuga”, anticipó esta mañana el comisario Flavio Peloc, responsable del área de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.

Se estima que el origen de la pelea era viejas disputas, anticipó Peloc y comentó que en la mañana de hoy se realizará la autopsia correspondiente.

El uniformado manifestó que se pensó en principio que la brutal muerte se habría tratado de un entrenamiento de grupos antagónicos, hipótesis que luego fue descartada.



