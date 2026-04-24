En Joaquín V. González investigan un caso de supuesta mala praxis médica

El médico que la atendió le explicó que la dilatación no era suficiente para el parto, que no era el momento de internarse y que regrese cuando considere necesario.

Horas más tarde, la mujer de 30 años dio a luz en el baño de su casa.

Los familiares se alarmaron al escuchar ruidos extraños y fueron testigos del nacimiento.

Afortunadamente, tanto la madre como el recién nacido están en perfecto estado y fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

La familia presentó una denuncia por mala praxis, y ahora la justicia investiga si hubo negligencia médica.