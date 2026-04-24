En Joaquín V. González investigan un caso de supuesta mala praxis médica
El lunes a las 18:00 aproximadamente, un hombre llevó a su hermana embarazada al hospital debido a fuertes contracciones.
Salta Hoy
24 / 04 / 2026
El médico que la atendió le explicó que la dilatación no era suficiente para el parto, que no era el momento de internarse y que regrese cuando considere necesario.
Horas más tarde, la mujer de 30 años dio a luz en el baño de su casa.
Los familiares se alarmaron al escuchar ruidos extraños y fueron testigos del nacimiento.
Afortunadamente, tanto la madre como el recién nacido están en perfecto estado y fueron trasladados en ambulancia al hospital local.
La familia presentó una denuncia por mala praxis, y ahora la justicia investiga si hubo negligencia médica.