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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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En Joaquín V. González investigan un caso de supuesta mala praxis médica

El lunes a las 18:00 aproximadamente, un hombre llevó a su hermana embarazada al hospital debido a fuertes contracciones.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

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El médico que la atendió le explicó que la dilatación no era suficiente para el parto, que no era el momento de internarse y que regrese cuando considere necesario.

Horas más tarde, la mujer de 30 años dio a luz en el baño de su casa. 

Los familiares se alarmaron al escuchar ruidos extraños y fueron testigos del nacimiento. 

Afortunadamente, tanto la madre como el recién nacido están en perfecto estado y fueron trasladados en ambulancia al hospital local. 

La familia presentó una denuncia por mala praxis, y ahora la justicia investiga si hubo negligencia médica. 

 

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