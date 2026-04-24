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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Tragedia en Avenida Paraguay: El lunes próximo serán los alegatos

El juicio se encuentra en sus tramos finales. El conductor está imputado por los delitos de cinco homicidios, dos lesiones graves y cuatro lesiones leves en calidad de autor.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

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Este jueves declararon tres personas que estuvieron la madrugada del 17 de marzo en inmediaciones del lugar donde ocurrió el siniestro vial. 

Para hoy está prevista la presencia de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El 17 de marzo de 2024, el conductor enjuiciado mató a cinco personas manejando en estado de ebriedad y bajo los efectos de marihuana.

 

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