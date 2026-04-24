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Padres reclaman contención emocional tras el incidente en el Colegio Polivalente de Arte

El caso de los proyectiles encontrados en un baño del colegio de la zona sur sigue generando preocupación y por ese motivo hoy se reunieron padres y el director del establecimiento.

Salta Hoy

24 / 04 / 2026

 

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Ayer se hallaron tres proyectiles de calibre 9 milímetros en el baño de mujeres. 

Las clases continúan con normalidad, según lo confirmado por la Ministra de Educación. 

Sin embargo, los padres pidieron mayor contención emocional para sus hijos. 

Muchos estudiantes, especialmente los de primer año, se mostraron asustados y llorando mientras esperaban ser retirados.

 

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